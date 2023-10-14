В Петропавловске пройдут публичные обсуждения строительства АЭС
Сегодня, 06:28
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Сегодня, 06:28Сегодня, 06:28
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Акимат Петропавловска проведет публичное обсуждение вопроса строительства АЭС в Казахстане до проведения референдума, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат СКО.
В публичных обсуждениях примут участие отраслевые эксперты атомной отрасли. В ходе проведения публичных обсуждений граждане смогут задать любые интересующие их вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.
Публичные обсуждений пройдут 18 октября в библиотеке им. С. Муканова.
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