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В Петропавловске пройдут публичные обсуждения строительства АЭС

Сегодня, 06:28
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В Петропавловске пройдут публичные обсуждения строительства АЭС Сегодня, 06:28
Сегодня, 06:28
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Акимат Петропавловска проведет публичное обсуждение вопроса строительства АЭС в Казахстане до проведения референдума, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат СКО.

В публичных обсуждениях примут участие отраслевые эксперты атомной отрасли. В ходе проведения публичных обсуждений граждане смогут задать любые интересующие их вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.

Публичные обсуждений пройдут 18 октября в библиотеке им. С. Муканова.

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