В Петропавловске 500 домов возводят для пострадавших от паводков

Спустя месяц после решения о возведении нового микрорайона для пострадавших от паводка на окраине Петропавловска на месте пустыря уже появился мини городок. Типовые частные дома строятся довольно быстро. Практически готовые жилые объекты приезжают изучать и потенциальные новосёлы, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

На бывшем когда-то пустыре по размеченным кварталам сейчас разместились две сотни домиков. В каких-то уже заканчивают чистовую отделку, где-то только заливают фундамент.

До начала осени сюда заселятся бывшие жители микрорайонов областного центра: Кожевенный, Подгора, Заречный. Сейчас потенциальные новосёлы приезжают на стройплощадку, чтобы своими глазами увидеть, как строятся новые дома.

Семья Зверевых всю жизнь прожили в частном секторе. И менять природу на комфорт в многоэтажках они не готовы. В апреле их дом затопило по крышу.

"Дом стоит в пойме реки. Рядом железнодорожный мост. Дамбу не построить. Буквально в 50 метрах от Ишима живем. И когда пошла вода – затопило все разом. Мы успели только сами на машине уехать. Ничего спасти не удалось. Жили в школах разных, в эвакопунктах. Снимать жилье дорого стало в тот момент. Решили немного потерпеть. Комиссия была. Документов еще не дали, но сказали, что мы в красной зоне находимся, поэтому будут расселять. И соседей тоже. Вот мы и решили на всякий случай посмотреть, какие есть альтернативы", - говорит Наталья Зверева.

Ее супругу новый дом в Солнечном пришелся по душе. Мужчина в мыслях уже распределил, в каком углу будет душевая кабина в ванной и обеденный стол на кухне.

"С огородом, конечно, туго будет. Земля не паханная. Да и жена беспокоится, что дом слишком большой. Тяжело будет его обслуживать. Зато какой просторный и светлый. Думаю, нам здесь будет хорошо. У нас есть машина, до центра города добраться будет быстро", - считает Эдуард Зверев.

В типовых домах на 80 квадратных метров есть две спальные комнаты, зал, кухня, совмещенный санузел и кочегарка. Участок будет обнесён забором. Предусмотрена и сельхозпостройка.

"Мы внезапно затопленные жители микрорайона Подгора. Прошло полтора месяца, и мы уже смирились с данностью. Понимаем, что силы нужно пускать на налаживание новой жизни, а не горевание по старой. Дом у нас был барачного типа. Остались только посуда. Мебель всю выбросили. Так что буквально с нуля начинать придется. Уже написали заявление, что хотим в Солнечный-2 заселится. Лично мне домик очень нравится. И гостей есть где встречать", - говорит, осматривая дом, Татьяна Кудиева.

Некоторые бывшие соседи хотят и на новом месте жить рядом. Кто-то из родственников желает жить через забор друг от друга. Смогут ли пострадавшие новосёлы воплотить планы в реальность, покажет время.

В микрорайоне Солнечный-2 уже к концу первого летнего месяца закончат возведение первой партии новых домов. Всего же к началу осени здесь появятся 500 жилых объектов.