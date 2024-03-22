Батыры, ремесленники и угощения: как встретили Наурыз в Петропавловске

Сотни горожан собрались на главной площади Петропавловска, где специально для них развернулось масштабное празднование торжества весеннего обновления. Гости праздника пробовали угощения, отоваривались на ярмарке мастеров, состязались в национальных спортивных играх, сообщает BaigeNews.kz.

В этот прохладный день петропавловцы согревались хорошим настроением и горячими угощениями на главной площади города. Несмотря на ветер и прохладу толпы народа собирались у сцены, где проходила театрализованное шоу с участием беркутчи и батыров.

Переселенцы на север в рамках организации стилизованного этноаула показали традиции и обычаи казахского народа. В установленных юртах гости могли познакомиться с работами мастеров различных техник, древними орудиями, кухней и культурой.

В одной из кибиток организовали и праздничную атмосферу для детей с особенностями развития. Здесь они учились мастерить и угощались национальными лакомствами.

"Мы хотим вовлечь наших деток в празднование национального праздника Наурыз мейрамы. Сейчас они проходят мастер класс, в котором своими руками изготавливают головной убор - тюбетейку. Они сами одетыф по праздничному. Мы хотим, чтобы они чувствовали причастность к торжеству весеннего обновления. После проведения мастер класса, дети попробуют наши угощения, познакомится с национальными ценностями и традициями", — объяснила руководить детского инновационного центра "Синий трактор" Евгения Бойко.

Живой интерес у горожан вызвал одногорбый верблюд. Гордое животное кротко наблюдало за тем, как горожане непрекращающимся потоком подходили и делали снимки на память.

Не пустовали и красочные фотозоны. Запечатлеть в памяти торжество весны над зимой хотел каждый.

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