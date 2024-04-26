В Петропавловске начали строить дома для пострадавших от паводка

На окраине областного центра возводят фундаменты для горожан, чьи дома этой весной ушли под воду. В Петропавловске их более двух тысяч, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Наводнение этой весной сильней сказалось на Северо-Казахстанской области. Здесь больше всего в разрезе регионов оказалось под водой жилых построек. Затоплено было порядка 3,8 тысяч домов и почти шесть тысяч дачных участков.

Комиссии ещё предстоит выяснить в скольких из них дальнейшее проживание невозможно. Их владельцам предоставят выбор: переезжать в многоквартирные или новые частые дома. Последние начали возводить на окраине Петропавловска. С ходом стройки ознакомился прибывший с рабочей поездкой вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

"Владельцам дачных домиков, для которых они являются единственным жильём также акимат должен будет предоставить жилье. Либо отремонтировать, либо купить квартиры или дома. Не надо переживать. Если люди жили на дачах, во времянках, если дача признается аварийной, то они не останутся без жилья. Никто без жилья не останется, и точка. И все расходы населения в основном будут покрыты. Президент сказал, что все потери будем возмещать, в том числе за счёт крупных спонсоров", - уточнил Бозумбаев.

Отметим, что казахстанские бизнесмены откликнулись на призыв президента и заявили о 196 миллиардах спонсорских средств. Эти деньги пойдут на строительство домов, ремонт и приобретение жилья для пострадавших. В случае, если выделенных средств не будет достаточно, добавлять будут из бюджета.

"Но у бюджета есть функция оплачивать 100 МРП, возмещать утонувшие вещи. Кроме того нужно строить инфраструктуру, восстанавливать дороги, мосты, вопрос водохранилища. У нас много впереди задач стоит. Со мной приехали два крупных бизнесмена страны. Один выделяет 20 миллиардов тенге, другая группа компаний – 40 миллиардов. Все эти средства преимущественно пойдут на СКО. Потому что самое большое количество пострадавших домов в стране - здесь", - пояснил Канат Бозумбаев.

В течение 10-14 дней в регионе должны провести оценку имущества и определить, сколько домов нужно построить. Причем быстро и качественно.

"Быстро привязать типовые дома к выделенным участкам. Они должны быть не в низине, на возвышенностях, рядом с городом. Не в пойме реки! Определить строительные компании. Главное, чтобы этот большой объем успеть завершить до холодов. Построить и людей заселить в готовые, свежие, новые либо отремонтированные дома. Чтобы люди могли в комфорте холода встретить", - уточнил вице премьер.

В новом микрорайоне, где будут располагаться частные дома для пострадавших от паводка, уже начали работу десять строительных компаний. Типовые одноэтажные домики предусматривают две спальные комнаты, санузел, гостиную и большую кухню. По схеме застройки, на участке предусмотрены стоянка на два автомобиля и хозяйственная зона.

Паводковая обстановка в области остаётся стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 152%. Перелив через гребень плотины составляет 2 метра 75 см. За сутки высота волны снизилась на 23 сантиметра. В верховьях реки Есиль и на её притоках наблюдается значительное снижение уровня воды.

"Пик паводка второй волны проходит Петропавловске, где отмечено повышение на 13 сантиметров за сутки. По прогнозам Казгидромета он продолжится до конца недели. Новых подтоплений не зафиксировано и не ожидается. В данный момент подтопленными остаются по области 3702 дома, подтопленных придомовых территорий – 1116. Остаются эвакуированными 13624 человека. В пунктах временного размещения населения в данный момент пребывают 906 человек", - уточнили в пресс-службе ДЧС СКО.

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