В Петропавловске ищут утонувшего в реке мальчика

10-летнего ребёнка, отдыхающего с друзьями и братом на берегу реки Есиль, унесло течением. Инцидент произошёл в минувшую пятницу. Волонтёры и спасатели четвёртые сутки ищут мальчика, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Ухудшают условия поиска усыпанное корягами дно реки. Вода после паводка ещё не успокоилась, поэтому течение сохраняется. Водолазам приходится работать буквально на ощупь.

"В поисках ребёнка задействованы 13 водолазов и 5 единиц техники. Сегодня подключатся ещё спасатели и сотрудники пожарных частей города. Они будут вести поиски по берегам реки. Поиски мы не прекращаем. Трудно сказать, насколько далеко могло его унести. Но ищем везде. Дело ещё и в том, что утонувшее тело может пойти ко дну, зацепиться за коряги и не всплыть сразу. А после паводка дно изобилует всякими сюрпризами. Это усложняет поиски. Второе - мутная вода ухудшает поиски. Течение сильное. Водолазы ищут на ощупь", - объяснили в пресс-службе ДЧС СКО.

К поискам мальчика подключены два беспилотных летательных аппарата и подводный дрон. Активно прочёсывают территории возможного нахождения ребёнка и волонтёры.

"Работает группа быстрого реагирования из шести человек. Это все волонтёры на воде. Пеших, к сожалению, нет. Клич бросали, но на подмогу так никто не вышел. Мы дошли до границы с Российской Федерацией в сторону села Соколовка вниз по течению реки. Думаем, что мальчик находится в акватории. Сегодня будем поднимать крюками со дна коряги. Варим крюки сами. Течение сильное. От микрорайона Зайсан до городской дамбы особенно сильное", - прокомментировала волонтёр Алёна Писаренко.

Напомним, мальчик купался с друзьями на необорудованном месте для отдыха на берегу реки в микрорайоне Зайсан. Ребёнка утянул водоворот.