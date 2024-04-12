В Петропавловск прибывают фургоны с гуманитарным грузом

В Петропавловск прибыла партия гуманитарной помощи с востока страны. 20-тонная фура с продуктами питания, средствами личной гигиены и предметами первой необходимости приехала утром, сообщает BaigeNews.kz.

Гуманитарная помощь предназначена для североказахстанцев, которые пострадали во время паводка. Вещи собрали представители Ассамблеи народа Казахстана. С начала паводка ими оказана помощь на 400 миллионов тенге по всей республике. Это 390 тонн необходимых вещей.

Завтра в Петропавловск придет ещё семь большегрузов, а в ближайшее время прибудет гумпомощь и от республиканского таджикского этнокультурного центра. 11 тысяч волонтеров Ассамблеи народа Казахстана активно участвуют и в эвакуации населения из зон подтопления.

"Сегодня собирает груз и в южном Казахстане, который тоже будет направлен сюда на север. В центральном Казахстане - Караганда собирает гуманитарный груз. Мы видим насколько сегодня народ сплотился из-за этой тяжёлой ситуации по всей стране. 10 регионов Казахстана находятся сейчас в ситуации ЧС. Никто уже не делится кто откуда. Все дружно помогают справляться с этой бедой", - ответил представитель антипаводкового штаба Ассамблеи народа Казахстана Александр Урмашов.

Также в связи со сложной паводковой ситуацией в регион прибыла гуманитарная помощи из Астаны.

Казахстанский блогер Али Ермагамбетов, предприниматели и неравнодушные жители столицы собрали целую фуру необходимых вещей. Это продукты питания, одежду, средства первой необходимости, мотопомпы, генераторы, пушки-сушилки, инвентарь, строительные материалы, средства личной гигиены и многое другое.

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