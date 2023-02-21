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Лента новостей

otyrar.kz Сегодня, 15:02
109
Сегодня, 15:02
109
Фото: otyrar.kz

В перестрелке в Шымкенте охранник лишился пальца

Охранник, пострадавший накануне в результате перестрелки в Шымкенте, лишился пальца левой руки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения города. 

В городской клинической больнице № 1 Шымкента рассказали о состоянии сотрудника охранной службы, пострадавшего в результате перестрелки с мужчиной, ограбившим оружейный магазин. Мужчина 1971 года рождения поступил в больницу 20 февраля в 15:10 с огнестрельной раной и травматическим отрывом дистального межфалангового сустава первого пальца левой кисти.

"Произведена первичная хирургическая обработка раны с формированием ампутационной культи на уровне основной фаланги первого пальца левой кисти. Состояние оценивалось как относительно удовлетворительное. В связи с чем пациент направлен на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинике по месту жительства", — сообщил заведующий приёмным отделением Сауран Альдеков.

Напомним, накануне мужчина ограбил в Шымкенте оружейный магазин и открыл огонь на улице. После того, как в магазине сработала тревожная кнопка, на место прибыли сотрудники охранного агентства. Между ними и неизвестным вооружённым в помещении завязалась перестрелка. Один из охранников был ранен в кисть левой руки, второму охраннику выстрел попал в бронежилет. 

Вооруженного мужчину задержали подоспевшие патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции. Как оказалось мужчина является гражданином Узбекистана и  проживает на съёмной квартире. У него изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин "Сайга" без бойка".

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#перестрелка #травма #Шымкент #оружие
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:02
109
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