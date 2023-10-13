В Павлодарской области прошла международная конференция по коневодству
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В селе Торайгыр Баянаульского района состоялась международная научно-практическая конференция "Состояние и развитие табунного коневодства в Казахстане и других сопредельных государствах", а также выставка племенных лошадей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области.
Специалисты-иппологи из Казахстана, России, Монголии и Китая обсудили современное состояние продуктивного коневодства в Казахстане.
Открывая форум, аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил важность развития конной отрасли, которая имеет огромное значение для казахов.
"Это, по сути, часть генетического кода нашего народа. Держать лошадей - у нас в крови", - сказал аким области.
В настоящее время в регионе поголовье лошадей в области выросло до 250 тысяч. Половина этого числа сосредоточены в Баянаульском, Майском районах и сельской зоне Экибастуза сосредоточены. Вместе с тем, есть проблемы, требующие совместного решения.
Процент племенного поголовья составляет 5,6%. Для уверенного роста и развития отрасли необходимо довести маточное поголовье до 60%. Надо увеличить норматив субсидирования на производство кобыльего молока с 60 до 200 тенге за литр. Не хватает табунщиков и откормочных площадок, селекция почти не ведется.
Депутат мажилиса РК Нуржан Ашимбетов рассказал о методах решения проблемных вопросов развития табунного коневодства. О состоянии и перспективах развития коневодства в КНР поделилась профессор университета Тарын КНР Гимингүл Мұқатайқызы. Профессор Чувашского государственного агроуниверситета Владимир Семенов обсудил реализацию биопотенциала молочной продуктивности тяжеловозных пород. О состоянии коневодства Монголии сообщил Сайполда Токторбай. Профессор НАО “Торайгыров университет”, председатель Ассоциации коневодов Павлодарской области Толеген Асанбаев сообщил о проекте по созданию заводского типа породы лошадей "Повышение мясной и молочной продуктивности местных казахских кобыл путем скрещивания с жеребцами новоалтайской породы лошадей".
По мнению участников, научно-практическая конференция стала отличной площадкой для конструктивного общения единомышленников.
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