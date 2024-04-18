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  • 18 Апреля, 13:26
  • BAIGENEWS

В Павлодарской области полностью устранена угроза подтопления жилых домов

Сегодня, 12:53
АВТОР
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МЧС РКЦ Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53
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Фото: МЧС РКЦ

Областной штаб работает круглосуточно. В настоящее время ситуация стабильная, передает BaigeNews. Ущерб, причиненный паводками, жителям области по поступившим заявкам возмещен в полном объеме.

"За счет внебюджетных средств компенсацию получили 120 семей на сумму 98 млн тенге. В регионе зарегистрировано 7 домов, которые не подлежат восстановлению. Из них двум семьям было приобретено другое жилье в том же населенном пункте. А для остальных 5 семей началось строительство новых домов. Работы планируем завершить за 3 месяца", - сказал руководитель аппарата акима Павлодарской области Дидар Ибраев на брифинге на площадке СЦК.

В регионе продолжится работа по выявлению всех населенных пунктов, пострадавших от паводка.

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