В Павлодаре таксист оставил пассажирку и увёз её вещи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Курьёзный случай произошел с жительницей Павлодара на улице Аргынбаева. Она вызвала такси и, открыв заднюю дверь авто, положила в салон сумку, в которой находились продукты, кошелёк, телефон, и, закрыв дверь, хотела сесть с другой стороны. Каково же было удивление горожанки, когда водитель уехал, оставив её. Родные павлодарки сразу же позвонили в полицию", — рассказали в МВД.

Водитель был установлен. Он пояснил, что не заметил, что горожанка не села в машину, и извинился за случившееся. Сумка была возвращена женщине в целости и сохранности.