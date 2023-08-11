В Павлодаре таксист оставил пассажирку и увёз её вещи
Сегодня, 05:07
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Сегодня, 05:07Сегодня, 05:07
70Фото: pixabay.com
В Павлодаре таксист оставил пассажирку и увёз её вещи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Курьёзный случай произошел с жительницей Павлодара на улице Аргынбаева. Она вызвала такси и, открыв заднюю дверь авто, положила в салон сумку, в которой находились продукты, кошелёк, телефон, и, закрыв дверь, хотела сесть с другой стороны. Каково же было удивление горожанки, когда водитель уехал, оставив её. Родные павлодарки сразу же позвонили в полицию", — рассказали в МВД.
Водитель был установлен. Он пояснил, что не заметил, что горожанка не села в машину, и извинился за случившееся. Сумка была возвращена женщине в целости и сохранности.
Видео: МВД РК
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