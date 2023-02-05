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В Павлодаре реконструируют железнодорожный вокзал
Реконструкцию здания железнодорожного вокзала и благосустройство прилегающей к нему территории запланировали в Павлодаре. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале акимата области, передаёт BaigeNews.kz.
Выездное совещание провёл глава региона Асаин Байханов.
Здание Павлодарского ЖД-вокзала площадью более пяти тысяч квадратных метров было построено в 1981 году.
"Ежедневно из Павлодара выезжают поезда по девяти железнодорожным маршрутам, а вокзал посещают и пользуются его услугами более полутора тысяч человек. В 2022 году общий пассажиропоток составил более 570 тысяч пассажиров.На сегодняшний день здание ЖД-вокзала требует ремонта. В последний раз его проводили в 2004-2005 годы. С течением времени и введением новых стандартов здание уже не соответствует современным требованиям и нормам, предъявляемым к объектам повышенного скопления людей. Необходимы ремонты фасада здания, залов ожидания, кассового зала, освещения и перронов", — говорится в сообщении акимата.
Асаин Байханов провел выездное совещание по вопросу проведения реконструкции здания вокзала и дальнейшего благоустройства привокзальной площади.
Аким области отметил, что при планировании работ такого масштаба нужно учесть все нюансы, в обязательном порядке рассмотреть возможность установки лифтов для удобства маломобильных граждан, пожилых людей и других категорий граждан.
Глава региона поручил проработать проектные решения необходимых ремонтных работ, определить зонирование функциональных зон и начать разработку ПСД. Также Асаин Байханов поручил решить вопрос работы информационного табло, на отсутствие которого с осени жалуются жители области.
До конца февраля 2023 года управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручено представить на утверждение скорректированный план проведения реконструкции вокзала и прилегающей к нему территории.
Фото: Валерий Бугаев
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