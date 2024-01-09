В Павлодаре разрабатывают план озеленения города
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В Павлодаре насчитали почти 70 тысяч деревьев и кустарников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как сообщили в акимате Экибастуза, по итогам работы, проведенной компанией ТОО "Казгипролесхоз-KZ" посредством инвентаризации и лесопатологического обследования специалисты насчитали 69992 зеленых насаждения. Детальное обследование позволит выявить участки, нуждающиеся в высадке деревьев, сделает прозрачной и контролируемой ситуацию с зеленым фондом города.
"В создании дендрологического плана мы видим несколько решений: экологические проблемы, архитектурная составляющая, создание уникальной среды для населения", – сказал аким города Аян Бейсекин.
На основании проделанной работы будет составлен единый план, включающий работу над аварийными деревьями, уход за всеми зелеными насаждениями, а также высадку новых деревьев.
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