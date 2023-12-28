В Павлодаре растаял ледовый городок за 53 млн тенге

В Павлодаре 40-градусные морозы сменились плюсовой температурой. Из-за резкого потепления ледовый городок, который открыли лишь неделю назад, растаял, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Ледовый городок в Павлодаре возводят уже второй год подряд. Власти говорят: делают его, чтобы согреть сердца павлодарцев и гостей города. Но плюсовая температура внесла свои коррективы. Ледяные горки в городе, по словам корреспондентов, буквально тают на глазах, а сам ледовый городок, на который потратили 53 млн тенге, сейчас больше напоминает город на воде.

Между тем в акимате призывают не расстраиваться. Чиновники объясняют, что деньги были выделены не только на стройку ледяных изваяний, но и на их содержание. Поэтому, как только погода позволит, все будет восстановлено.

При этом синоптики морозов пока не обещают. По их прогнозам, столбики термометров до конца недели опустятся максимум до -9 градусов.

Горожане новость о растаявшем атрибуте праздника восприняли по-разному.