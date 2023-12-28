В Павлодаре растаял ледовый городок за 53 млн тенге
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В Павлодаре 40-градусные морозы сменились плюсовой температурой. Из-за резкого потепления ледовый городок, который открыли лишь неделю назад, растаял, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
Ледовый городок в Павлодаре возводят уже второй год подряд. Власти говорят: делают его, чтобы согреть сердца павлодарцев и гостей города. Но плюсовая температура внесла свои коррективы. Ледяные горки в городе, по словам корреспондентов, буквально тают на глазах, а сам ледовый городок, на который потратили 53 млн тенге, сейчас больше напоминает город на воде.
Между тем в акимате призывают не расстраиваться. Чиновники объясняют, что деньги были выделены не только на стройку ледяных изваяний, но и на их содержание. Поэтому, как только погода позволит, все будет восстановлено.
При этом синоптики морозов пока не обещают. По их прогнозам, столбики термометров до конца недели опустятся максимум до -9 градусов.
Горожане новость о растаявшем атрибуте праздника восприняли по-разному.
"Ну, я считаю, что на эти 53 миллиона можно было построить что-нибудь такое… практичное. Точно не изо льда, погода сейчас резко меняется. Так и предполагали, что будет теплая зима", - поделились павлодарцы с телеканалом.
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