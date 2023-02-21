open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Павлодаре призывник проиграл военкомату в суде из-за неверного врачебного диагноза
diapazon.kz Сегодня, 10:47
256
Сегодня, 10:47
256
Фото: diapazon.kz

В Павлодаре призывник проиграл военкомату в суде из-за неверного врачебного диагноза

Житель Павлодара решил обжаловать решение призывной комиссии, имея заключение частной клиники о непригодности к службе в армии, и проиграл суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Оказалось, истец считал, что не должен служить в армии, поскольку состоит на диспансерном учёте из-за артериальной гипертензии второй степени и пролапса митрального клапана. В подтверждение своих доводов он представил справку из частной клиники, что состоит на учёте с данным заболеванием.

"Для проверки диагноза по направлению призывной комиссии истец прошёл комплексное медицинское обследование. По его результатам поставленный кардиологом частной медорганизации диагноз о наличии артериальной гипертензии не подтверждён. В суде выяснилось, что в амбулаторных условиях суточное мониторирование артериального давления не проводилось. Кардиолог частной клиники поставил истца на диспансерный учёт без обследования", – сообщили в специализированном межрайонном административном суде Павлодарской области. 

По данным суда, нарушения частной клиники повлекли негативные последствия для истца, которому поставлен неверный диагноз. Он полагал, что подлежит признанию негодным к воинской службе.

На процессе представители управления здравоохранения ходатайствовали перед судом о вынесении частного определения в адрес медучреждения.

Суд вынес частное определение в адрес уполномоченного органа по контролю качества медицинских услуг о нарушениях со стороны врача частной клиники. По данным суда, врача-кардиолога привлекли к дисциплинарной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#призывник #военкомат #суд #здоровье #Павлодар
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:47
256
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх