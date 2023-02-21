В Павлодаре призывник проиграл военкомату в суде из-за неверного врачебного диагноза

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Житель Павлодара решил обжаловать решение призывной комиссии, имея заключение частной клиники о непригодности к службе в армии, и проиграл суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Оказалось, истец считал, что не должен служить в армии, поскольку состоит на диспансерном учёте из-за артериальной гипертензии второй степени и пролапса митрального клапана. В подтверждение своих доводов он представил справку из частной клиники, что состоит на учёте с данным заболеванием.

"Для проверки диагноза по направлению призывной комиссии истец прошёл комплексное медицинское обследование. По его результатам поставленный кардиологом частной медорганизации диагноз о наличии артериальной гипертензии не подтверждён. В суде выяснилось, что в амбулаторных условиях суточное мониторирование артериального давления не проводилось. Кардиолог частной клиники поставил истца на диспансерный учёт без обследования", – сообщили в специализированном межрайонном административном суде Павлодарской области.

По данным суда, нарушения частной клиники повлекли негативные последствия для истца, которому поставлен неверный диагноз. Он полагал, что подлежит признанию негодным к воинской службе.

На процессе представители управления здравоохранения ходатайствовали перед судом о вынесении частного определения в адрес медучреждения.

Суд вынес частное определение в адрес уполномоченного органа по контролю качества медицинских услуг о нарушениях со стороны врача частной клиники. По данным суда, врача-кардиолога привлекли к дисциплинарной ответственности.