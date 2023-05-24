Фото: instagram.com/tipavlo.dar

В Павлодаре появился мурал с пожарным, погибшим при тушении склада боеприпасов Минобороны

Новый мурал с изображением замначальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС по Жамбылской области и народного героя Меиржана Айманова. Он погиб в августе 2021 года во время тушения пожара на складе боеприпасов Министерства обороны РК в селе Кайнар, передаёт BaigeNews.kz.

Огромное изображение спасателя Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar) на стену жилого дома №46 по улице Катаева. Сам мурал посвятили тяжёлому труду огнеборцев.

В день свой гибели, 26 августа 2021 года, Меиржан Айманов на месте руководил организацией тушения пожара одного из складов министерства обороны и проводил эвакуацию. Даже во время начавшихся взрывов он продолжал помогать своим подопечным и успел вынести несколько человек с угрожаемого участка. К сожалению, в результате второго прогремевшего взрыва он погиб.

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга Меиржану Айманову указом президента присвоено звание "Халық қаһарманы" и вручён знак особого отличия – Золотая звезда и орден "Отан".

У огнеборца остались пятеро детей.