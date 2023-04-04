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В Павлодаре открыли реабилитационный центр для детей с аутизмом
В Павлодаре начал работу центр для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями "Қамқорлық", передаёт BaigeNews.kz.
В открытии центра приняли участие аким Павлодарской области Асаин Байханов, директор Департамента социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК Жанагуль Дилжанова, заместитель председателя правления ОФ "Қазақстан халқына" Ляззат Чингисбаева и представители фондов КФ "Samruk-Kazyna Trust и КФ "Қамқорлық Қоры".
"В данном центре смогут пройти реабилитацию 125 детей. Современное оборудование в учреждении обеспечит предоставление качественных социальных услуг для детей с расстройствами аутистического спектра", – отметила Жанагуль Дилжанова.
В этом году планируется открытие 8 центров дневного пребывания в Актюбинской, Жетысу, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях, городах Шымкент и Алматы.
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