В Павлодаре открыли бесплатный детский бассейн под открытым небом
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Бесплатный детский бассейн открыли на павлодарской набережной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как сообщили организаторы, бассейн с подогревом рассчитан на 50 человек. Они могут купаться ровно час, затем приходит очередь следующих 50 желающих.
Дети смогут заходить на территории комплекса в сопровождении родителей. В бассейне работают инструктор по плаванию и спасатель.
"На Иртыше ставим ограждение для детей, но это не всегда гарантирует безопасность, – пояснил пришедший на открытие бассейна аким Павлодарской области. – Поэтому мы организовали для наших маленьких горожан безопасное место для плаванья – бассейн".
Комплекс продолжит работу до окончания купального сезона. Время работы ежедневно с 9:00 до 20:00.
Вода проточная, поэтому медсправки на посещение не потребуется.
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