В Павлодаре открыли бесплатный детский бассейн под открытым небом

Бесплатный детский бассейн открыли на павлодарской набережной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили организаторы, бассейн с подогревом рассчитан на 50 человек. Они могут купаться ровно час, затем приходит очередь следующих 50 желающих.

Дети смогут заходить на территории комплекса в сопровождении родителей. В бассейне работают инструктор по плаванию и спасатель.

"На Иртыше ставим ограждение для детей, но это не всегда гарантирует безопасность, – пояснил пришедший на открытие бассейна аким Павлодарской области. – Поэтому мы организовали для наших маленьких горожан безопасное место для плаванья – бассейн".

Комплекс продолжит работу до окончания купального сезона. Время работы ежедневно с 9:00 до 20:00.

Вода проточная, поэтому медсправки на посещение не потребуется.