  • 19 Августа, 16:50
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В Павлодаре открыли бесплатный детский бассейн под открытым небом

Сегодня, 15:49
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pavlodarnews.kz/Константин Шелков Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
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Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

Бесплатный детский бассейн открыли на павлодарской набережной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили организаторы, бассейн с подогревом рассчитан на 50 человек. Они могут купаться ровно час, затем приходит очередь следующих 50 желающих.

Дети смогут заходить на территории комплекса в сопровождении родителей.  В бассейне работают инструктор по плаванию и спасатель.  

"На  Иртыше ставим ограждение для детей, но это не всегда гарантирует безопасность, – пояснил пришедший на открытие бассейна аким Павлодарской области. – Поэтому мы организовали для наших маленьких горожан безопасное место для плаванья – бассейн". 

Комплекс продолжит работу до окончания купального сезона. Время работы ежедневно с 9:00 до 20:00.

Вода проточная, поэтому медсправки на посещение не потребуется.

 

Видео: t.me/Pavlodarnews

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