В партнёрстве между Казахстаном и Того имеется большой нераскрытый потенциал - Токаев

Президенты Казахстана и Того провели переговоры в расширенном формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Фор Эссозимна Гнассингбе провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух государств. Приветствуя тоголезскую делегацию, Президент Казахстана отметил символичность данного визита, который проходит в Астане в канун 10-летия установления дипломатических отношений между двумя дружественными странами.

"Сегодняшние переговоры знаменуют новую эру в наших двусторонних отношениях и предоставляют прекрасную возможность для изучения перспективных направлений нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в укреплении связей с Того и рассматриваем Вашу страну как важного партнера в Африке", – сказал он.

Как отметил лидер Казахстана, несмотря на географическую удаленность, наши страны имеют много общего, в частности, их отличает многоконфессиональный и полиэтнический состав.

"В Казахстане проживает более 100 этнических групп. Развитие межконфессионального и межрелигиозного диалога является одним из приоритетных направлений нашей государственной политики", – сказал Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в партнерстве между Казахстаном и Того имеется большой нераскрытый потенциал. Для его развития необходимо подписать двусторонние документы, включая соглашение о взаимной защите инвестиций.

Признавая важность развития двусторонней торговли и укрепления связей между деловыми кругами, Президент Казахстана предложил определить подходящую кандидатуру на должность Почетного консула Казахстана в Того. Как он считает, такой шаг будет способствовать развитию В2В контактов между странами.

"Я считаю, что такие государства, как Казахстан и Того, могут играть более активную и конструктивную роль в содействии международному сотрудничеству во всем мире", – отметил Глава нашего государства.

Фор Гнассингбе поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и подтвердил приверженность Того налаживанию сотрудничества в различных сферах экономики, представляющих взаимный интерес.

"Ваше приглашение совершить визит в Казахстан придает новый импульс нашим отношениям. Казахстан и Того могут стать стратегическими партнерами. Ваша страна обладает огромным экономическим потенциалом. Наша делегация заинтересована в расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере, горнорудной отрасли, сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации. Наши переговоры направленные на установление всесторонних связей, ясно показали заинтересованность сторон в углублении взаимодействия", – сказал Президент Того.

Лидеры двух стран обсудили перспективы развития казахско-тоголезского партнерства. Особое внимание было уделено налаживанию политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействию в области здравоохранения и военной промышленности.