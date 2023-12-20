Политолог дал оценку работе партий в Казахстане

Политолог Данияр Ашимбаев сравнил итоги работы партий в Казахстане за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz.

"В завершающемся году "Amanat" выиграл все избирательные кампании, в которых партия принимала участие. "Amanat" сохранил большинство в Мажилисе, всех маслихатах, а кроме того подавляющая часть избранных акимов районов - выдвиженцы партии. Партия власти активно работает по всем направлениям", - сказал Данияр Ашимбаев.

По мнению политолога, в СМИ заметна деятельность и парламентской фракции, и Комитета партийного контроля, экспертных советов при партии.

"Для сравнения - хорошо заметна работа фракции партии "Ак Жол", немного "Республика". А вот "Ауыл" и не попавший в Мажилис "Байтак" отметились разве что сменой руководства. Вместе с тем, "аманатовцы" строят "вертикально-интегрированную" систему и регулярно закрепляют взаимодействие всех уровней. После выборов были проведены форумы депутатов маслихатов - областные и республиканский", - отметил он.

При этом, по его словам, особое внимание уделяется и первичным парторганизациям, которых у "Amanat" насчитывается 4000 и в которых состоят 800 тыс. членов партии.

"Судя по всему, "Amanat" нацелился на максимальное использование прежнего опыта, и речь идет не о "Нур Отане". Секретарь партии Алишев на одной из встреч с региональным активом отметил: "У нас очень сильна институциональная память. Очень много в этом зале людей, которые знают, понимают, как строить работу". На первички возложена не только агитационная, благотворительная деятельность или обеспечение обратной связи. Партийцы решили максимально нарастить свои низовые звенья. В минувшем году по инициативе Токаева была введена норма о направлении 20% членских взносов на развитие первичек", - сказал Ашимбаев.

В этом году было объявлено о том, что первичкам вернут функции по контролю реализации предвыборных обещаний "Amanat". "Собственно, итоги выборов показали, что их исход определяет все-таки наличие собственной базы, а не количество подписчиков в социальных сетях", - резюмировал политолог.