В Париже на марше против пенсионной реформы начались беспорядки

В Париже на акции протеста против пенсионной реформы митингующие начали жечь мусорные баки и взрывать петарды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Во французской столице проходит манифестация против пенсионной реформы, организованная левой партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", молодежными ассоциациями и антикапиталистами.