open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Париже на марше против пенсионной реформы начались беспорядки
ru.armradio.am Сегодня, 04:35
61
Сегодня, 04:35
61
Фото: ru.armradio.am

В Париже на марше против пенсионной реформы начались беспорядки

В Париже на акции протеста против пенсионной реформы митингующие начали жечь мусорные баки и взрывать петарды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

 

Во французской столице проходит манифестация против пенсионной реформы, организованная левой партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", молодежными ассоциациями и антикапиталистами.

 

Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии в 14 часов по местному времени по направлению к площади Нации.
Они скандируют лозунги "Долой капитализм", "Макрон, мы будем бороться до конца" . На плакатах участников написано: "Терять всю жизнь, чтобы заработать на нее", "Макрон при делах — пенсионеры на кладбище", "Молодежь говорит нет!", "Работать ночами после 60 полезно для здоровья".
Кроме того, митингующие несут карикатурные изображения Эммануэля Макрона с подписями: "Вставайте, старики! Работники будущего — это вы".
На акции собрались десятки тысяч человек, в том числе представители движения "Желтые жилеты".
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Франция #митинг #пенсия
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:35
61
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх