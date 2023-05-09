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haqqin.az Вчера, 23:17
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Вчера, 23:17
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Фото: haqqin.az

В Пакистане задержан бывший премьер-министр страны Имран Хан

В Исламабаде взят под стражу бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Местные СМИ сообщают, что его арестовали в рамках рассмотрения судом дела о нецелевой растрате средств фонда "Аль-Кадир траст", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.

После того как Хана увезли, между его сторонниками и полицией вспыхнула потасовка. В ней  пострадали несколько человек. В их числе адвокаты Хана, симпатизирующие ему пакистанцы и несколько полицейских. 

Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему парламентом вотума недоверия. В настоящее время в судах Пакистана против него заведены десятки уголовных дел по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков. 

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Вчера, 23:17
320
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