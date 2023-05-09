В Пакистане задержан бывший премьер-министр страны Имран Хан

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В Исламабаде взят под стражу бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Местные СМИ сообщают, что его арестовали в рамках рассмотрения судом дела о нецелевой растрате средств фонда "Аль-Кадир траст", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.

После того как Хана увезли, между его сторонниками и полицией вспыхнула потасовка. В ней пострадали несколько человек. В их числе адвокаты Хана, симпатизирующие ему пакистанцы и несколько полицейских.

Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему парламентом вотума недоверия. В настоящее время в судах Пакистана против него заведены десятки уголовных дел по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков.