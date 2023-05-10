В Пакистане вспыхнули массовые протесты и беспорядки после ареста экс-премьера

Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция начали применять слезоточивый газ и водомёты против сторонников арестованного экс-премьера Пакистана Имрана Хана.

В Пакистане после ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана, обвиняемого в коррупции, вспыхнули массовые протесты и беспорядки, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают местные СМИ, сторонники и активисты Имрана Хана и оппозиционной партии "Движение за справедливость", главой которого является экс-премьер, начали протесты в крупных городах страны. Протестующие вышли на улицы в Исламабаде, Пешаваре, Файсалабаде, Лахоре и других городах.

В Карачи, Лахоре и Фейсалабаде протестующие поджигали полицейские автомобили и наносили ущерб госимуществу. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водомёты. В Исламабаде не менее пяти сотрудников полиции получили ранения в результате стычек с демонстрантами. Протестующие перекрыли множество дорог.

Национальное бюро отчётности арестовало Хана 8 мая по делу траста "Аль-Кадир". Высокий суд Исламабада признал законным арест экс-премьера по обвинению в коррупции.

В марте полиция Пакистана ворвалась в резиденцию экс-премьера в городе Лахор. Сообщалось, что полиция арестовала более 20 партийных работников. Полиция использовала экскаватор, чтобы разобрать баррикады перед резиденцией экс-премьера, в самом помещении правоохранители тогда встретили сопротивление.