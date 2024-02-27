В сёлах Северного Казахстана до сих пор пьют воду из колодцев
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Без центрального водоснабжения в 2024 году остаются десятки сел Северо-Казахстанской области. Воду сельчане набирают из простых скважин и колодцев, пробурённых ещё в прошлом веке. В одной из таких деревень побывал корреспондент BaigeNews.kz.
В селе Бирлик, где всего две улицы и 75 дворов. Здесь действует школа с 9 классами обучения. Население не превышает 200 человек.
И в любую погоду, жару или мороз, сельчане вынуждены добывать живительную влагу старым "дедовским" способом. В том числе и жители села Бирлик. Находясь всего в паре часов езды от областного центра, люди только мечтают о заведённой в дом воде.
Местные привыкли к простому деревенскому укладу жизни, когда ледяную воду приходится заносить в дом вёдрами или флягами. Так Бейбит Капаров живёт уже восьмой десяток. В свои 71 бывший борец легко справляется с бытовыми обязанностями. Живет один и помощи не просит. Но немного благ цивилизации и достойных условий хочется каждому.
"Водонагреватель в первую очередь бы установил. Горячая вода дома облегчает быт. И что ещё нам старикам нужно... Санузел. Здоровье беречь надо", - говорит сельчанин.
Центральное водоснабжение в Бирлике появится в течение года. В этом нас заверили в отделе архитектуры, строительства и ЖКХ акимата района Шал Акына СКО. Более того, проект по строительству водопроводных сетей предусматривает подключение не только села Бирлик. Скоро центральное водоснабжение появится и в двух соседних аулах.
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