В отношении ТОО "Орхан" завели уголовное дело – Досаев

Аким южного мегаполиса Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района сообщил, что одной из острых проблем района является некачественное оказание услуг по электро- и водоснабжению микрорайона "Ерменсай" ТОО "Городское предприятие водоснабжения Водснаб", передаёт BaigeNews.kz. Ранее данное предприятие называлось ТОО "Орхан".

"Оно периодически меняет свое название, мы сегодня находимся в постоянной гонке за ними. В результате проверок, проведенных в марте текущего года, департаментом комитета по регулированию естественных монополий выявлены нарушения в деятельности этого предприятия. Соответственно наложены штрафы в размере 120 миллионов тенге", – сказал Ерболат Досаев.

Более того, 20 июня этого года управлением полиции Бостандыкского района зарегистрировано уголовное дело по факту неправомерных действий со стороны предприятия.

"После проведенных акиматом переговоров с 26 июня проводится работа по передаче на баланс города воздушных линий электроснабжения 4,4 километра, завершение планируется в августе 2023 года", - резюмировал Ерболат Досаев.

Напомним, перебои с водой в вышеуказанном районе длятся несколько лет. Акимат Алматы с приходом Ерболата Досаева инициировал возобновление судебного процесса в отношении ТОО "Орхан". Но разбирательства по безвозмездной передаче инженерных коммуникаций на баланс города все еще продолжаются. Пользуясь правом, прописанным в пункте 6 статьи 11 закона о естественных монополиях, предприятие постоянно меняет место регистрации с Алматы на Алматинскую область и Астану.

Таким образом ТОО "Орхан" избегает взаимодействия с контрольными и правоохранительными органами.