В отношении главы казахской общины в Москве возбудили дело о фейках против ВС РФ
Сегодня, 22:54
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Сегодня, 22:54Сегодня, 22:54
60Фото: vk.com/polat2908
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о фейках против российской армии в отношении руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, передаёт BaigeNews.kz.
"В отношении руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова 1944 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - рассказал собеседник агентства.
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