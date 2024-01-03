В отношении главы казахской общины в Москве возбудили дело о фейках против ВС РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о фейках против российской армии в отношении руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, передаёт BaigeNews.kz.

"В отношении руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова 1944 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - рассказал собеседник агентства.