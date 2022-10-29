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  • В отношении бизнесмена Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело
Chocofamily Holding Сегодня, 02:05
407
Фото: Chocofamily Holding

В отношении бизнесмена Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело

Департамент полиции Алматы возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена, основателя Chocofamily Holding Рамиля Мухоряпова, передаёт BaigeNews.kz

Дело заведено по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни), сообщил журналист Култегин Аспанулы на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, дело заведено после его заявления в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Алматы.

"В рамках расследуемого уголовного дела назначена психолого-филологическая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал Абыкулов.

Напомним, на встрече с приезжими россиянами в Алматы Рамиль Мухоряпов неоднозначно высказался в адрес казахского языка. На видео, распространяемом в соцсетях, девушка объясняет, что нужно с уважением относиться к государственному языку и не обижаться, если на вопрос на русском языке казахстанцы отвечают на казахском. В этот момент бизнесмен высказал мнение, что если человек отвечает на казахском языке, при этом зная русский, это "чуть-чуть странно, чуть-чуть проявление национализма не от большой культуры". 

Позже он извинился за это высказывание.

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#казахский язык #скандал #уголовное дело
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:05
407
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