Лента новостей
- В отношении бизнесмена Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело 02:05 264
- Объявлены победители национальной премии Urker 01:22 167
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 00:34 169
- Частичная мобилизация в России завершена 28.10.2022 650
- Арест экс-полицейского прокомментировал Антикор 28.10.2022 277
- Двойное убийство в Актобе: задержаны 13 человек 28.10.2022 449
- Потенциальный логотип области Абай вызвал жаркие споры в Сети 28.10.2022 314
- Казахстанские чемпионы благодарят государство за пожизненные выплаты в 100 МРП 28.10.2022 856
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 5404
- Кто может стать руководителем предвыборного штаба 28.10.2022 437
- Нарушения на сумму 288 миллиардов тенге выявил Минфин РК 28.10.2022 618
- Школьница из Алматы написала книгу в помощь учителям 28.10.2022 588
- Прославленный скрипач Кулибаев о своих учителях, казахстанской музыке и коллегах по цеху 28.10.2022 368
- Выборы президента: что обещают кандидаты избирателям 28.10.2022 468
- TikTok и Astana Hub открыли образовательную программу для стартапов 28.10.2022 406
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 332
- Грузовик раздавил легковушку на трассе Западная Европа - Западный Китай 28.10.2022 422
- По жизни вместе: братья-близнецы отправились служить в одну войсковую часть 28.10.2022 582
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 432
- "Считаю себя невиновным" — Биртанов 28.10.2022 366
- Мобильные денежные переводы между Казахстаном и Россией возможны в ближайшем будущем – эксперт 28.10.2022 447
- Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову огласили приговор 28.10.2022 688
- Новый виток старым связям: о чём договорились лидеры стран ЦА в Астане 28.10.2022 434
- Бизнес обяжут платить за защиту прав потребителей. Новый закон разрабатывают в РК 28.10.2022 603
- 10 тысяч гостей ожидают на международном гастрофестивале Almaty Food Fest 2022 28.10.2022 554
- Жителей в Улытауской области эвакуировали из-за падения обломков космического корабля 28.10.2022 912
- В Алматы пройдёт ярмарка сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области 28.10.2022 495
- Жигули Дайрабаев выступил против повышения возрастного ценза для молодежи 28.10.2022 357
- Смаилов подвёл итоги председательства Казахстана в СНГ 28.10.2022 347
- Туристический сбор установят для иностранцев в Астане в 2023 году 28.10.2022 384
- Интернет-мошенники предлагают казахстанцам выплату компенсаций по депозитам 28.10.2022 407
- "Из слабака в качка": 80-летний пауэрлифтер рассказал о тернистом пути к мировым рекордам 28.10.2022 741
- Летевший из Алматы в Москву самолёт совершил аварийную посадку 28.10.2022 753
- Дожди, снег и гололёд: в Казгидромете рассказали, какой будет погода в выходные 28.10.2022 1141
- Токаев призвал к устранению барьеров и упрощению адмпроцедур на пространстве СНГ 28.10.2022 312
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 28.10.2022 361
- Поручение президента: до конца 2023 года газом будут обеспечены "Тёплый пляж" и населённый пункт Сарша 28.10.2022 323
- Большинство трудовых мигрантов в Казахстане работают в строительной отрасли 28.10.2022 314
- В Астане началось заседание глав правительств стран СНГ 28.10.2022 1794
- Казахстан планирует расширить экспорт на белорусский рынок 28.10.2022 406
- "Сотрудничество на основе уважения национальных интересов — основа долгосрочного устойчивого развития стран СНГ" — Ашимбаев 28.10.2022 310
- Полиция проверяет школы Кокшетау после сообщения о заложенных бомбах 28.10.2022 508
- Новый спортивный зал для детей открыли в Северо-Казахстанской области 28.10.2022 662
- Более 110 тысяч раз нарушили правила стоянки на платных парковках автовладельцы в Астане 28.10.2022 613
- В регионах назначили представителей уполномоченного по правам человека РК 28.10.2022 481
- В Астане состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ 28.10.2022 321
- Гигантский мурал с изображением Димаша Кудайбергена появился в Актобе 28.10.2022 599
- Тайник с оружием обнаружили на даче в Талдыкоргане 28.10.2022 461
- COVID-19 за сутки подтвердился у 34 человек в Казахстане 28.10.2022 437
- Пара Голубев-Недовесов впервые пробилась в полуфинал АТР 500 28.10.2022 304
- О новой волне коронавируса предупреждают специалисты 28.10.2022 1997
- Головкин получил четыре варианта развития карьеры 28.10.2022 941
- 23 тысячи студентов хотят перевестись из Украины в казахстанские вузы 28.10.2022 1301
- Аренда жилья в Казахстане дешевеет 28.10.2022 604
- Сотрудник полиции осужден за мошенничество в Костанайской области 28.10.2022 443
- Казахстанской индустрии сериалов не хватает средств 28.10.2022 581
- Telegram начал торговать именами пользователей 28.10.2022 437
- Яйца поштучно продают в Костанае 28.10.2022 985
- Услуги воздушного транспорта подорожали в Казахстане на 20% 28.10.2022 568
- Лже-сотрудники банка обманули жительницу Петропавловска на 8,5 млн тенге 28.10.2022 604
- Асфальт положили на железнодорожные пути: полиция подтвердила факт нарушения 27.10.2022 806
- Геннадий Головкин проведет бой в Казахстане 27.10.2022 1118
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 440
- "Нужно доверять лошади, и чтобы она доверяла тебе". Интервью с 16-летней конкуристкой из Караганды 27.10.2022 715
- Меньше CO2 и больше деревьев: Брекешев рассказал об экологической перспективе Казахстана 27.10.2022 495
- В КТЖ отменили проект с разными ценами на билеты на верхних и нижних полках в вагонах 27.10.2022 786
- Какой будет погода в Казахстане 28 октября 27.10.2022 776
- Выборы президента: заседание Клуба молодых избирателей состоялось в Астане 27.10.2022 443
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 644
- Наблюдатели за выборами: активность гражданского общества в Казахстане растёт 27.10.2022 471
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 511
- "Сделать так, чтобы казахский язык звучал во всем мире". Актёр дубляжа аниме о своей работе 27.10.2022 1120
- Глава правительства России прибыл в Казахстан 27.10.2022 2399
- Семейский "Голос" с участием детей-инвалидов вызвал овации у зрителей 27.10.2022 826
- Главы государств Центральной Азии и президент Европейского Совета выступили с заявлением 27.10.2022 627
- Оппозиционный кандидат Нурлан Ауесбаев раскритиковал Ертысбаева, Перуашева и Дайрабаева 27.10.2022 1054
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 647
- Рейдерский захват бизнеса в Алматы: адвокаты подсудимых сделали заявление 27.10.2022 355
- Первый форум HR студентов состоялся в Казахстане 27.10.2022 539
- Как в Казахстане добывают уран. Репортаж 27.10.2022 1631
Сегодня, 02:05
407
В отношении бизнесмена Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело
Департамент полиции Алматы возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена, основателя Chocofamily Holding Рамиля Мухоряпова, передаёт BaigeNews.kz.
Дело заведено по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни), сообщил журналист Култегин Аспанулы на своей странице в Facebook.
По словам журналиста, дело заведено после его заявления в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Алматы.
Поделитесь:
-
Hype news
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 00:34 169
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 5404
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 8721
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 14702
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1388
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1325
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2371
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2499
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3752
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 11096
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4938
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87789
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3935
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3433
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12204
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5591
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2283
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2663
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32368
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3423
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4492
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11481
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10438
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7394
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 300007
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7858
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7244
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24451
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7711
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7518
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14583
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 10121
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9795
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11574
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 28030
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9605
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 13286
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20894
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 11258
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11841
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8718
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28643
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8780
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 348065
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 37248
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9619
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10269
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 16132
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9462
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49235
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14361
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12206
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11414
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10616
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10989
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12597
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 10132
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 11087
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10504
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27519
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 10284
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10595
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10153
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31784
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189557
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 17109
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 21312
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 12125
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12486
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 21212
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7523
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13402
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7411
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10215
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32259
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14685
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 8077
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 12038
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 8179
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 25368
-
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 332
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 432
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 440
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 644
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 511
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 647
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 673
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 487
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 944
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1170
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 895
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18628
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1185
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 1051
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 1097
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 6147
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1720
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12840
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11068
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11072
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11580
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10727
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14965
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11680
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13177
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14152
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13825
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11416
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11809
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28382
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12773
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15150
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11867
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13136
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13789
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15070
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13211
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15186
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14708
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15903
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15823
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32389
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16285
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17228
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16909
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17817
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17715
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26687
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17194
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24449
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35206
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18977
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24746
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23537
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25498
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21573
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23021
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21243
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21037
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20967
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36646
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23042
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21161
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26099
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25239
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25597
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24864
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24979
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27123
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27615
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26298
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25881
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26567
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27948
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25368
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28922
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26336
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26962
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27915
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29742