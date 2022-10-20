Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык

Фото: facebook.com/mukhoryapov

Он подчеркнул, что уважает казахский язык.

Руководитель дисконтного сервиса Chocolife Рамиль Мухоряпов оказался в центре скандала после своих высказываний касательно казахского языка. Ему пришлось извиняться перед казахстанцами в сети Instagram, сообщает BaigeNews.kz.

Казахстанцев возмутили высказывания бизнесмена, владельца Chocolife Рамиля Мухоряпова о культуре и казахском языке.

На встрече с приезжими россиянами Мухоряпов допустил неоднозначное высказывание в адрес казахского языка. На видео, распространяемом в соцсетях, девушка объясняет, что нужно с уважением относиться к государственному языку:

"Если вас не обслужили на русском, и говорят с вами на казахском, это не агрессия в вашу сторону. Просто постарайтесь отнестись к этому с пониманием, уважением. Давайте не будем говорить какую-то ненависть и так далее", - говорит она.

Далее в её выступление вмешивается Рамиль Мухоряпов.

"Если такое произойдёт, я буду лично крайне опечален – кроме ситуации, когда человек реально не знает русского. Мне кажется, это чуть-чуть странно, чуть-чуть проявление национализма. Да, это можно принять, но это не от большой культуры", – сказал в ответ предприниматель.

Это высказывание вызвало в Казахстане значительный резонанс, и он поспешил внести ясность.

"Если у тебя гость просит помощи, и ты, не зная русского, пытаешься помочь, отвечая на казахском, – ты красавец и настоящий гостеприимный житель страны. Если же ты русский язык знаешь и просто издеваешься, хочешь показать своё превосходство, специально отвечая на казахском, – в душе нет у тебя настоящего казахстанского гостеприимства", – говорится в stories бизнесмена в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ramil Mukhoryapov (@rrm777)

Рамиль Мухоряпов добавил, что уважает казахский язык, считает Казахстан родиной и не хочет быть неправильно понятым.