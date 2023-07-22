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В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони
В школе Актобе впервые в Казахстане ввели биометрическую систему доступа и оплаты, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе аким области, нововведение внедряют в актюбинской IT школе-лицее № 72 им. Абиша Кекилбая. Проект пока запускают в пилотном режиме.
Система Alaqan Mektep в качестве идентификатора распознает рисунок вен ладони, который по сравнению с отпечатком пальцев сложнее и имеет больше уникальных особенностей.
С функционированием системы и её преимуществами ознакомился аким области Ералы Тугжанов.
Представители школы рассказали, что Alaqan Mektep – это единая экосистема, обеспечивающая безопасность в организациях образования и позволяющая оцифровать учебный процесс. Посредством системы школьники могут получать и сдавать книги в библиотеке, оплачивать в столовой приложив ладонь к датчику, а родители могут узнавать о времени прибытия и ухода ребенка из школы, контролировать меню и траты своих детей в столовой через мобильное приложение.
Автоматизация работы библиотеки при помощи Alaqan Mektep позволит вывести на новый уровень библиотечную деятельность, создать единый книжный фонд всех школ региона с оцифровкой процессов движения книг между школами.
"Формирование благоприятной и безопасной среды в объектах образования в числе приоритетных задач. Проект показал свою эффективность, нам необходимо рассмотреть вопрос его масштабирования", — резюмировал аким области.
Фото: пресс-служба акима Актюбинской области
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