В одном из районов ЗКО объявили режим ЧС природного характера

Фото: facebook.com/akimatburlin

Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба объявили в Бурлинском районе ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

"На 12:00 уровень воды в реках Деркул и Чижа-2 ниже опасной отметки. На опасных участках рек организовано дежурство. Проводится мониторинг водоемов. 11 марта проведен облет территории Уральска, Таскалинского района и района Байтерек. Обследованы состояния русел рек и бассейна Деркул, Чаган и Чижа-2", — сообщили в оперативном штабе ДЧС ЗКО.

Сообщается, что аким Бурлинского района в связи с угрозой подтопления населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения объявил чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Кроме того, в Уральске подтопило восемь жилых домов, однако воду там уже откачали.

Как сообщили в акимате, работу по откачке талых вод ведут в две смены.