В одном из районов Актюбинской области объявили ЧС местного масштаба
Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:30Сегодня, 18:30
121Фото: акимат Актюбинской области
В Хобдинском районе Актюбинской области объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Комиссия определит ущерб от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
"В Кобде районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание. С 28 марта на территории Хобдинского района объявлена чрезвычайная ситуация. Река Кобда вышла из русла и затопила дома на западе села. Пострадавшим от паводка сельчанам оказывается помощь. На месте работает комиссия", - сказал аким района Изгилик Тынымгереев.
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