В одном из районов Актюбинской области объявили ЧС местного масштаба

В Хобдинском районе Актюбинской области объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Комиссия определит ущерб от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

"В Кобде районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание. С 28 марта на территории Хобдинского района объявлена чрезвычайная ситуация. Река Кобда вышла из русла и затопила дома на западе села. Пострадавшим от паводка сельчанам оказывается помощь. На месте работает комиссия", - сказал аким района Изгилик Тынымгереев.