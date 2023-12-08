На вопросы об обеспечении теплом и водой ответил аким области Абай

Вопросы тепло- и водоснабжения в Семее находятся под строгим контролем акимата. В этом заверил глава области Нурлан Уранхаев на встрече с населением, передаёт BaigeNews.kz.

Активные меры принимаются для решения проблемы дефицита тепловой энергии. В областном центре провели реконструкцию двух тепловых котлов, что увеличило тепловую мощность на 40 Гкал. Тем не менее, остается недостаток в 85 Гкал.

Также выявлена проблема износа тепловых сетей. В этом году на их ремонт и реконструкцию затратили 24 миллиарда тенге. В ближайшем будущем планируют разработать технико-экономическое обоснование для строительства нового теплоэлектроцентра по указанию президента РК.

"Работа по разработке технико-экономического обоснования строительства ТЭЦ-3 завершается. По предварительным расчётам, планируемая тепловая мощность составит 1200 Гкал/час, а электрическая - 320 МВт. В области также активно разрабатываются 11 проектно-сметных документаций на строительство и реконструкцию теплоисточников, в том числе девять проектов в Семее, в рамках меморандума", - отметил Нурлан Уранхаев.

Ведётся работа по обеспечению населения чистой питьевой водой. На реализацию 54 проектов выделено 15,5 миллиарда тенге. Уровень обеспеченности чистой питьевой водой в области достиг 93,4 процента, включая реализацию проектов в поселке Восточный и селе Абралы.