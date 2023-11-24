В области Жетысу заработал простаивавший три года сахарный завод

Благодаря запуску Аксуского сахарного завода область Жетысу планирует в течение двух лет нарастить мощности производства сахара до 100 тысяч тонн и обеспечить половину потребности населения всего Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz..

“В октябре прошлого года во время своего визита в нашу область президент дал поручение срочно ввести в эксплуатацию простаивающий три года сахарный завод. На полную модернизацию мы потратили порядка 3,5 миллиарда тенге из областного бюджета. В сентябре завод заработал”, - сказал аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

Мощность Аксуского сахарного завода позволяет обрабатывать 350 тысяч тонн сахарной свёклы. Также завод может производить сахар из тростникового сырца.

В этом году на Аксуский сахарный завод реализовано 90 тысяч тонн сахарной свёклы. При выходе 13-14% ожидается получить 13-14 тысяч тонн сахара.

Кроме того, 240 тысяч тонн сладкого корнеплода было направлено на Коксуский сахарный завод.

До конца года на двух заводах планируется произвести 42 тысячи тонн сахара. Кроме того, из сахарного тростника будет произведено 29 тысяч тонн сахара.

Глава региона сообщил, что увеличен норматив субсидирования свёклы с 15 тысяч до 25 тысяч тенге за тонну, на что из бюджета выделено 8,4 миллиардов тенге.

“Потребность Казахстана в сахаре составляет примерно 500 тысяч тонн, из них почти половина, 250 тысяч тонн, – это промышленное потребление, остальное – потребление населения. Через два года после запуска Аксуского сахарного завода в 2026 году в области Жетысу появится возможность усилиями двух заводов переработать до 100 тысяч тонн свекловичного сахара. Это 43-35% потребности населения всего Казахстана”, - сказал Бейбит Исабаев.

К слову, всего в области функционируют 120 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, которые за 10 месяцев произвели продуктов питания на сумму 70,2 миллиардов тенге, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом около 35% сельскохозяйственного сырья, производимого в области Жетысу, перерабатывается на предприятиях региона.