В обход санкций: Казахстан обвинили в поставке пиратских версий "Барби" и "Оппенгеймера" в Россию

Кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий для больших экранов, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на "Ведомости".

Топ-менеджеры двух крупных киносетей и топ-менеджер кинопрокатной компании рассказали, поставщиков было несколько: это, во-первых, кинотеатры из Казахстана.

"Их удалось вычислить по вотермаркам (цифровым меткам), которые прокатчик ставит при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам. Также некоторые копии были без меток, что говорит о том, что утечка могла произойти в офисе мейджора в СНГ или структурах, связанных с ним или задействованных в работе над локализацией фильма", - сообщил источник "Ведомостей".

Голливудские новинки "Барби" и "Оппенгеймер", которые вышли в мировой прокат 21 июля, не покажут в российских кинотеатрах в ближайшее время, как и другие премьеры.

Ранее крупнейшие зарубежные кинокомпании - Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal - приостановили свою деятельность в России после начала военных действий в Украине.