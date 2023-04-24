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instagram.com/jahkhalib Вчера, 07:49
1725
Вчера, 07:49
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Фото: instagram.com/jahkhalib

В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib

Казахстанский рэп-исполнитель Бахтияр Мамедов должен был выступить 6 мая в Дубае на концерте российского певца Димы Билана, передаёт BaigeNews.kz.

За несколько дней до концерта рэпера заменили на Басту.

"С Димой в Дубае 6 мая выступит Баста, а не Jah Halib. На поле произошла замена, информирую зрителей", - сообщила в соцсетях продюсер Билана Яна Рудковская.

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Вчера, 07:49
1725
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