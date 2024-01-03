В Нью-Йорке произошло землетрясение

Геологическая служба США сообщила о землетрясении недалеко от района Астории. Сообщений о разрушениях или пострадавших в Нью-Йорке не поступало, передает BaigeNews.kz со ссылкой телеканал ABC.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло недалеко от района Астория в боро Куинс. Сообщения о повреждениях и пострадавших не поступали.

Утром 2 января местные жители рассказали, что ощущались взрывы и толчки в районе острова Рузвельта, после чего там отключилось электричество.

Сообщение о землетрясении поступило в 5:45 утра, в то же время, когда начались звонки на остров Рузвельта и прилегающие районы, включая Асторию и Верхний Ист-Сайд.

Жители говорят, что их разбудил громкий шум, и что они почувствовали, как их здания трясутся.

"Это было похоже на взрыв, звук, как будто взорвалась бомба. Здание содрогнулось, нас разбудило. Мы позвонили вниз, и они сказали, что это случилось со всеми четырьмя зданиями", - сказал местный житель.

О пострадавших не сообщается. Спасатели проверяли структурную целостность зданий на острове, но, похоже, никто не пострадал.

Землетрясения магнитудой до 2,9 по шкале Рихтера считаются незначительными, обычно людьми они не ощущаются.



