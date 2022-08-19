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  • В Нур-Султане открыли памятник "Пограничникам всех поколений"
gov.kz Вчера, 04:01
484
Фото: gov.kz

В Нур-Султане открыли памятник "Пограничникам всех поколений"

В честь 30-летия Пограничной службы КНБ в Нур-Султане состоялось открытие памятника "Пограничникам всех поколений", передает BaigeNews.kz. На торжественное отрытие пригласили ветеранов, представителей городского акимата, жителей и гостей столицы, отмечает пресс-служба КНБ.

В Национальном военно-патриотическом центре Министерства обороны РК организовали выставку экспонатов и фотографий, посвященных истории образования и становления пограничного ведомства. В Минбороны также провели презентацию книги "На страже рубежей Казахстана". В честь юбилейной даты состоялся праздничный концерт с участием артистов ансамбля Пограничной службы. 

"Государственная граница страны – это главная составляющая суверенитета, это тот рубеж, по которому проверяется на прочность любая страна. Поэтому особая роль отводится Пограничной службе и ее главной задаче – сохранению территориальной целостности страны", - поделился директор Пограничной службы генерал-майор Ерлан Алдажуманов.

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#пограничная служба #КНБ
Вчера, 04:01
484
Журналист

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