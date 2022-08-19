В Нур-Султане открыли памятник "Пограничникам всех поколений"

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В честь 30-летия Пограничной службы КНБ в Нур-Султане состоялось открытие памятника "Пограничникам всех поколений", передает BaigeNews.kz. На торжественное отрытие пригласили ветеранов, представителей городского акимата, жителей и гостей столицы, отмечает пресс-служба КНБ.

В Национальном военно-патриотическом центре Министерства обороны РК организовали выставку экспонатов и фотографий, посвященных истории образования и становления пограничного ведомства. В Минбороны также провели презентацию книги "На страже рубежей Казахстана". В честь юбилейной даты состоялся праздничный концерт с участием артистов ансамбля Пограничной службы.