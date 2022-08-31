Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • В Нур-Султане из-за дефекта на мосту по Сарайшык ремонтные работы продлены
пресс-служба акимата г. Нур-Султан Сегодня, 12:56
52
Фото: пресс-служба акимата г. Нур-Султан

В Нур-Султане из-за дефекта на мосту по Сарайшык ремонтные работы продлены

С вечера 2 сентября до 5 сентября движение по мосту будет полностью перекрыто.

Из-за обнаруженного дефекта на мосту по Сарайшык ремонтные работы будут вестись до конца месяца текущего года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Ремонт автомобильного моста проводился более 12 лет назад, сообщили в акимате.  Из-за большой проходимости за это время время на мосту образовались трещины, ямы и выбоины. Поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения в августе начался средний ремонт автомобильного моста на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мәңгілік Ел - ул. Сарайшық до пр. Р.Қошқарбаева.

Однако после проведения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и демонтажа деформированного слоя были обнаружены участки с признаками выщелачивания бетона накладной железобетонной плиты. Поэтому начались работы по демонтажу бетона с последующей укладкой бетонной смеси на местах, где были обнаружены дефекты. Поэтому работы по ремонту моста будут продлены до конца сентября текущего года.

Сейчас на мосту сохранено движение в обе стороны, однако на выходных, с вечера 2 сентября до 5 сентября, движение будет полностью перекрыто, о чем будет сообщено дополнительно.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

акимат Нур-Султана
1/1
Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:56
52
Журналист

Рекомендуем

Наверх