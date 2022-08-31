В Нур-Султане из-за дефекта на мосту по Сарайшык ремонтные работы продлены

Фото: пресс-служба акимата г. Нур-Султан

С вечера 2 сентября до 5 сентября движение по мосту будет полностью перекрыто.

Из-за обнаруженного дефекта на мосту по Сарайшык ремонтные работы будут вестись до конца месяца текущего года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Ремонт автомобильного моста проводился более 12 лет назад, сообщили в акимате. Из-за большой проходимости за это время время на мосту образовались трещины, ямы и выбоины. Поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения в августе начался средний ремонт автомобильного моста на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мәңгілік Ел - ул. Сарайшық до пр. Р.Қошқарбаева.

Однако после проведения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и демонтажа деформированного слоя были обнаружены участки с признаками выщелачивания бетона накладной железобетонной плиты. Поэтому начались работы по демонтажу бетона с последующей укладкой бетонной смеси на местах, где были обнаружены дефекты. Поэтому работы по ремонту моста будут продлены до конца сентября текущего года.

Сейчас на мосту сохранено движение в обе стороны, однако на выходных, с вечера 2 сентября до 5 сентября, движение будет полностью перекрыто, о чем будет сообщено дополнительно.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.