В новом году минтранспорта будет строить только три новые дороги

В 2024 году на республиканской сети дорог планируется начать проекты строительства дорог Актобе-Улгайсын-Кызылорда (І тех.категория), "Обход г.Сарыагаш" (І кат.) и реконструкции трассы Караганда-Жезказган (I, II кат.). Об этом сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев на совещании ведомства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК.

"…определены первоочередные проекты по республиканской сети на 4,7 тыс. км, где прорабатываются источники финансирования за счет международных финансовых институтов", - сказал Марат Карабаев в ходе рассмотрения планов приоритетных автодорожных проектов.

На 2025-2026 год запланировано начало проектов Атырау-Доссор (І кат.) и Астана-Костанай-граница РФ (І кат).

На 2026 год намечено начало проектов Павлодар-граница РФ (ІІ кат.), Семей-граница РФ (на Барнаул (ІІ кат.), Атырау-Уральск (І кат.), Бейнеу-Шалкар-Ыргыз (ІІ кат.), Жанаозен-Кендирли (ІІ кат.), "Обход г.Шымкент" (І кат.), Алматы-Талгар-Байдибек би (І кат.) и Алматы-Ушконыр (І кат.).

Также министерство уже составило перечень приоритетных проектов автомобильных дорог по регионам по представленным акиматами данным. В план включены 95 участков общей протяженностью 4,3 тыс. км, требующих своевременной реализации. Из них 50 затрагивают дороги республиканской сети (1,4 тыс. км), а 45 относятся к местным дорогам (2,9 тыс. км). На данные проекты необходимо 2,2 трлн тенге.