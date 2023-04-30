В Норвегии установили памятник моржихе

Фото: aussiedlerbote.de

В Норвегии открыли бронзовую скульптуру моржихе Фрейе, которую власти усыпили из соображений безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ewronews.

600-килограммовая самка появилась во фьорде Осло 17 июля, и стала местной достопримечательностью.

Власти призывали людей держаться подальше от животного и не беспокоить Фрейю. Однако позднее моржиху усыпили, решив, что она представляет собой опасность.

Инициаторы собрали на мемориал Фрейе 22,5 тысячи евро.

"Прежде всего, меня очень раздражало то, как обращались с Фрейей. И то, как закончилась ее жизнь. Во-первых, то, что многие люди не соблюдали правила и указания, которые касались обращения с Фрейей, когда она находилась в доке. Люди были слишком любопытны, подходили слишком близко", — рассказал инициатор создания скульптуры Эрик Хольм.

Многие считают, что решение усыпить животное было принято в спешке. Между тем официальные власти утверждают, что введение Фрейе седативных средств и ее перемещение в менее населённый район было бы слишком сложной операцией.