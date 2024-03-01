  • 1 Марта, 21:49
  • BAIGENEWS

В ночь 29 февраля на 1 марта в Казахстане родились 803 малыша

Сегодня, 21:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минздрав РК Сегодня, 21:06
Сегодня, 21:06
120
Фото: Минздрав РК

В дату смены часового пояса, к полуночи 29 февраля в Казахстане появилось на свет 803 малыша, из них две двойни, 392 мальчика и 411 девочек, передаёт BaigeNews.kz.

Безусловным лидером по суточной рождаемости стала Туркестанская область, где родилось 118 детей, затем идут Алматы – 81 новорождённый и Астана, где появилось на свет 79 малышей.

"Поздравляем малышей, родившихся в самый длинный последний день зимы, желаем им крепкого здоровья и счастливого будущего!" - отметили в Минздраве.

Самое читаемое

Наверх