В ночь 29 февраля на 1 марта в Казахстане родились 803 малыша
Сегодня, 21:06
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Сегодня, 21:06Сегодня, 21:06
120Фото: Минздрав РК
В дату смены часового пояса, к полуночи 29 февраля в Казахстане появилось на свет 803 малыша, из них две двойни, 392 мальчика и 411 девочек, передаёт BaigeNews.kz.
Безусловным лидером по суточной рождаемости стала Туркестанская область, где родилось 118 детей, затем идут Алматы – 81 новорождённый и Астана, где появилось на свет 79 малышей.
"Поздравляем малышей, родившихся в самый длинный последний день зимы, желаем им крепкого здоровья и счастливого будущего!" - отметили в Минздраве.
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