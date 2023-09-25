В незаконной вырубке леса подозревают должностных лиц РГУ “Ертіс орманы”

В Павлодарской области проводится досудебное расследование по делу о незаконной вырубке леса, в котором подозреваются должностные лица РГУ “Ертіс орманы”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При координации областной прокуратуры проведена широкомасштабная операция по резервату “Ертіс орманы”.

"Сотрудниками полиции проведено порядка 20 санкционированных обысковых мероприятий, в том числе в Шалдайском и Бескарагайском лесничестве, в самом РГУ “Ертіс орманы”, а также по месту жительства ряда руководителей. По предположительным сведениям, к незаконной вырубке леса причастны должностные лица РГУ "Ертіс орманы", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, при обыске помимо документации (накладные, счета-фактуры, блокноты с записями отпуска неучетного леса и другие) изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к ним и иные вещественные доказательства.

В настоящее время начато досудебное расследование по статье 188 части 2 УК.