Драгоценности Сакской эпохи незаконно продавал житель Семея

В незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность, подозревают жителя Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

Сотрудники КНБ по области Абай задержали жителя Семея, которого подозревают в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность.

"При обыске изъяты четыре золотых украшения общим весом 79 граммов, относящиеся к Сакскому периоду и выполненные в зверином стиле", - сообщили в КНБ.

Отмечается, что проводится досудебное расследование по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса, назначен ряд экспертиз.