Драгоценности Сакской эпохи незаконно продавал житель Семея
Сегодня, 10:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
219Фото: КНБ РК
В незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность, подозревают жителя Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
Сотрудники КНБ по области Абай задержали жителя Семея, которого подозревают в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность.
"При обыске изъяты четыре золотых украшения общим весом 79 граммов, относящиеся к Сакскому периоду и выполненные в зверином стиле", - сообщили в КНБ.
Отмечается, что проводится досудебное расследование по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса, назначен ряд экспертиз.
Самое читаемое
- Коттеджный городок вместо соцпроектов незаконно возвели в Актюбинской области
- Новые подходы к развитию инноваций начнут применять в Казахстане
- Моргенштерн заговорил на казахском
- Его предупреждали не раз: 18-летнего жителя ВКО задержали сотрудники КНБ
- Написал предсмертную записку: звезду фильма "Паразиты" нашли мертвым в парке