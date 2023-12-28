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Драгоценности Сакской эпохи незаконно продавал житель Семея

Сегодня, 10:08
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КНБ РК Сегодня, 10:08
Сегодня, 10:08
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Фото: КНБ РК

В незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность, подозревают жителя Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

Сотрудники КНБ по области Абай задержали жителя Семея, которого подозревают в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность.

"При обыске изъяты четыре золотых украшения общим весом 79 граммов, относящиеся к Сакскому периоду и выполненные в зверином стиле", - сообщили в КНБ.

Отмечается, что проводится досудебное расследование по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса, назначен ряд экспертиз.

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