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Сегодня, 16:19
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В небе над Алматы раскрыли самый большой флаг Казахстана
Неподалёку от Алматы состоялась акция "Ашық аспан", посвящённая Дню Республики. В небе раскрыли самый большой флаг Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места проведения акции - аэродрома "Байсерке" - появилось в соцсетях.
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Ранее сообщалось о том, что размер флага составляет 800 квадратных метров. Он изготовлен специально для этого события. Действо собираются внести в Книгу рекордов Казахстана.
Парашютист с флагом совершил прыжок с высоты 3000 метров.
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