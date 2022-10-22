open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


inform.kz Сегодня, 16:19
109
Фото: inform.kz

В небе над Алматы раскрыли самый большой флаг Казахстана

Неподалёку от Алматы состоялась акция "Ашық аспан", посвящённая Дню Республики. В небе раскрыли самый большой флаг Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места проведения акции - аэродрома "Байсерке" - появилось в соцсетях.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @baigenews

Ранее сообщалось о том, что размер флага составляет 800 квадратных метров. Он изготовлен специально для этого события. Действо собираются внести в Книгу рекордов Казахстана. 

Парашютист с флагом совершил прыжок с высоты 3000 метров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#флаг #День Республики #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:19
109
Поделитесь:
Наверх