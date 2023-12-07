В Назарбаев Университете сменилось руководство

Решением Попечительского Совета Назарбаев Университета Исполнительным Вице-президентом университета назначен Аслан Саринжипов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу университета.

Аслан Саринжипов сменил на этой должности Аргина Кипшакова. Ранее он занимал пост министра образования и науки РК, а также cтоял у истоков создания Назарбаев Университета.

Также решением ПС новыми вице-президентами назначены:

Билялов Дархан, доктор PhD в сфере высшего образования. Ранее занимал должности Председателя Правления - Ректора НАО "КазНПУ им. Абая", Вице-президента Национальной Академии наук РК при Президенте РК.

Шyланов Ерлан, магистр МВА. Ранее занимал должности исполнительного директора Высшей школы образования Назарбаев Университета, Председателя Правления - Ректора Kozybayev University, Провоста НАО "Университет Нархоз".

Увалиева Асель, доктор DBA. Ранее занимала должности исполнительного директора Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, Члена Правления – Проректора по операционной деятельности КазНУ им. аль-Фараби.