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kapital.kz Сегодня, 18:16
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Сегодня, 18:16
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Фото: kapital.kz

В Национальном пантеоне пустуют только четыре места

В Национальном пантеоне заканчиваются свободные места. Из 25 мест захоронений, заняты уже 21. Об этом на заседании маслихата сообщил заместитель акима Есильского района Астаны Дәрменияр Кыдырбекулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Депутаты обсудили вопросы цифровизации распределения и содержания мест захоронений.

"Национальный пантеон расположен в 17 километрах от столицы, в окрестностях мавзолея Кабанбай-батыра. Общая площадь пантеона – 4 гектара. Есть 25 мест захоронений, из них уже занято 21. То есть из 25 мест только четыре остаются пустыми. Национальный пантеон является объектом государственного значения, созданным в память о государственных деятелях, деятелях культуры, науки и гражданах, внесших вклад в развитие Казахстана", - сказал замакима района.

Ранее сообщалось, кого разрешат хоронить в Национальном пантеоне.

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Сегодня, 18:16
277
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