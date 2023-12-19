В Нацгвардии назначили главу регионального командования “Шығыс”
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Назначен новый командующий регионального командования “Шығыс” Национальной гвардии РК. Им, по согласованию с администрацией президента, стал генерал-майор Арман Жумагалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Личному составу нового командующего представил замминистра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.
"Арман Жумагалиев многим из вас хорошо знаком как профессиональный военный руководитель. Прошёл служебный путь: от курсанта и лейтенанта до генерал-майора, от командира взвода до Командующего регионального масштаба. Уверен, на новом месте он внесёт большой вклад в служебно-боевую деятельность регионального командования “Шығыс”, – сказал Ботаканов.
Жумагалиев ранее занимал должность командующего региональным командованием “Батыс” Нацгвардии РК.
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