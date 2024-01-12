В МВД рассказали, кому разрешено иметь оружие в Казахстане

Кто может, а кому запрещено покупать оружие в Казахстане, рассказали полицейские корреспонденту BaigeNews.kz. Ежегодно в стране из незаконного оборота изымают тысячи пистолетов, винтовок и ружей. Однако в СМИ регулярно возникают новости о стрельбе. Как изменить ситуацию и заставить людей не нарушать закон, узнаете в нашем специальном репортаже.