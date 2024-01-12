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  • BAIGENEWS

В МВД рассказали, кому разрешено иметь оружие в Казахстане

Сегодня, 19:11
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В МВД рассказали, кому разрешено иметь оружие в Казахстане Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
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Кто может, а кому запрещено покупать оружие в Казахстане, рассказали полицейские корреспонденту BaigeNews.kz. Ежегодно в стране из незаконного оборота изымают тысячи пистолетов, винтовок и ружей. Однако в СМИ регулярно возникают новости о стрельбе. Как изменить ситуацию и заставить людей не нарушать закон, узнаете в нашем специальном репортаже. 

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