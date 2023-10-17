В МВД прокомментировали убийство в колонии Абайской области

Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепёха на брифинге в правительстве прокомментировал убийство в учреждении ОВ-156/14, где отбывают наказание бывшие полицейские и прокуроры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Да, действительно, там был такой конфликт. Да, действительно, произошло убийство. У него была заточка, он её сам изготовил. К сожалению, понятно, что это недосмотр наших сотрудников", - сказал Игорь Лепеха.

По его словам, следователи просмотрели видеозаписи.

"Мы просматривали, на тот момент они были вдвоём, никого там из посторонних не было. По данному факту возбуждено уголовное дело. Наши сотрудники привлечены уже к ответственности. Проверка сейчас по этому учреждению продолжается. Они вместе отбывают наказание, не сокамерники, но они вместе находились в одном помещении. Подробности не могу сейчас сказать, но этом днём было", - рассказал вице-министр.

Ранее сообщалось, бывший сотрудник правоохранительных органов убит в исправительной колонии в области Абай.