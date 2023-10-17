Бывший сотрудник правоохранительных органов убит в колонии

Бывший сотрудник правоохранительных органов убит в исправительной колонии в области Абай, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"5 октября в учреждении уголовно-исполнительной системы №19 смешанной безопасности области Абай между двумя осужденными произошел конфликт, в результате которого один из осужденных от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили редакции КазТАГ в понедельник в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы области (ДУИС) Абай.

По данному факту управлением полиции Семея возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 (убийство) УК РК.

"По результатам служебного расследования ряд сотрудников учреждения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в ДУИС.

В указанном учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.