В МВД назвали ТОП фраз, которые чаще всего используют мошенники
Сегодня, 10:11
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Сегодня, 10:11Сегодня, 10:11
87Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В подборку попали:
- ваши деньги пытаются похитить,
- зафиксирована подозрительная операция;
- продиктуйте код из SMS;
- идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию;
- оформлена заявка на кредит;
- перевести деньги на специальный и безопасный счет;
- истекает срок действия вашей банковской карты / SIM-карты.
"Если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку", — предупредили в МВД.
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