В МВД назвали ТОП фраз, которые чаще всего используют мошенники

В Министерстве внутренних дел назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В подборку попали:

ваши деньги пытаются похитить,

зафиксирована подозрительная операция;

продиктуйте код из SMS;

идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию;

оформлена заявка на кредит;

перевести деньги на специальный и безопасный счет;

истекает срок действия вашей банковской карты / SIM-карты.