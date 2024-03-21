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В МВД назвали ТОП фраз, которые чаще всего используют мошенники

Сегодня, 10:11
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polisia.kz Сегодня, 10:11
Сегодня, 10:11
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Фото: polisia.kz

В Министерстве внутренних дел назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В подборку попали: 

  • ваши деньги пытаются похитить,
  • зафиксирована подозрительная операция;
  • продиктуйте код из SMS;
  • идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию;
  • оформлена заявка на кредит;
  • перевести деньги на специальный и безопасный счет;
  • истекает срок действия вашей банковской карты / SIM-карты.

"Если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку", — предупредили в МВД.

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